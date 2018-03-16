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В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после огнестрельного ранения тигрицы

Происшествия
16 марта, 7:44 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 16, марта. /ТАСС

Хищница находится в приморском центре реабилитации животных в селе Алексеевка

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ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Полиция в Хабаровском крае возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения самки краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщает УМВД России по региону.

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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ")", - говорится в сообщении.

Раненую тигрицу нашли 6 марта водители лесовозов у дороги в заказнике "Матайский" в 3 км от поселка Южный района имени Лазо Хабаровского края. Выехавшие после сообщения о нуждающейся в помощи хищнице сотрудники краевого минприроды поймали ее и отправили в приморский центр реабилитации животных в селе Алексеевка.

У тигрицы огнестрельные ранения, ветеринары провели ей две операции. Если кошка выживет, ее отправят в Москву, где проведут еще одну операцию. Эксперты считают, что хищница не сможет вернуться в тайгу.

Полиция разыскивает стрелявших в тигра людей.

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