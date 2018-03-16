В Хабаровском крае возбудили уголовное дело после огнестрельного ранения тигрицы

ХАБАРОВСК, 16 марта. /ТАСС/. Полиция в Хабаровском крае возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения самки краснокнижного амурского тигра. Об этом сообщает УМВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 258.1 УК РФ ("Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ")", - говорится в сообщении.

Раненую тигрицу нашли 6 марта водители лесовозов у дороги в заказнике "Матайский" в 3 км от поселка Южный района имени Лазо Хабаровского края. Выехавшие после сообщения о нуждающейся в помощи хищнице сотрудники краевого минприроды поймали ее и отправили в приморский центр реабилитации животных в селе Алексеевка.

У тигрицы огнестрельные ранения, ветеринары провели ей две операции. Если кошка выживет, ее отправят в Москву, где проведут еще одну операцию. Эксперты считают, что хищница не сможет вернуться в тайгу.

Полиция разыскивает стрелявших в тигра людей.