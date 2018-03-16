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МЧС сообщает о сходе трех лавин на стратегической автотрассе в Киргизии

Происшествия
16 марта, 7:52 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 16, марта. /ТАСС

По информации ведомства, движение остановлено. Вдоль трассы скопилось около 300 грузовых и легковых автомобилей

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БИШКЕК, 16 марта. /ТАСС/. Сразу три снежные лавины большого объема сошли в Киргизии на стратегической автотрассе Бишкек - Ош, которая соединяет северные и южные области страны. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в МЧС республики.

"Снежная масса обрушилась на 221, 222 и 226 километрах автодороги, никто из людей при этом не пострадал", - отметили в министерстве. Общий объем лавин составляет около 3,3 тыс. кубометров. По данным сотрудников министерства, на месте ЧП уже работает тяжелая техника, которая занимается расчисткой завалов.

В ведомстве отметили, что из-за схода лавины трасса Бишкек - Ош продолжает оставаться "закрытой для проезда" с 14 марта. "В ночь с 13 на 14 марта на 246 км трассы сошла лавина объемом около 2,5 млн кубометров, работы по расчистке продолжаются, на данный момент с дорожного полотна убрано около 130 тыс. кубометров снега", - напомнили в МЧС.

По официальной информации, на расположенных вдоль трассы постах в настоящее время скопилось около 300 грузовых и легковых автомашин. В этих местах установлены пункты обогрева водителей и пассажиров, а также организовано горячее питание для них.

Ранее Министерство транспорта и дорог Киргизии пообещало ликвидировать последствия схода снежной массы на 246 км дороги Бишкек - Ош до 16-17 марта.

Стратегическая трасса Бишкек - Ош, протяженность которой составляет около 600 км, является единственной наземной артерией, соединяющей северные и южные области Киргизии. Значительная ее часть пролегает на высоте около трех тыс. метров над уровнем моря. Из-за крутых поворотов и серпантинов она считается одной из самых сложных в Центральной Азии. Дорога Бишкек - Ош также связывает северную часть Киргизии с соседним Узбекистаном.

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