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Технические данные разбившегося в Иране самолета недоступны из-за повреждений самописца

Происшествия
16 марта, 9:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Агентство Dogan отмечает, что "был получен доступ к аудиозаписям бортового самописца, но основная память устройства с техническими данными полета оказалась нечитаемой"

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ТАСС, 16 марта. Черный ящик разбившегося в Иране 11 марта частного самолета поврежден настолько, что специалисты не могут считать необходимые технические данные о последнем полете воздушного судна. Об этом сообщает в пятницу агентство Dogan со ссылкой на заявление Организации гражданской авиации Ирана.

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По ее данным, иранские и турецкие специалисты так и не смогли получить доступ к записям технических параметров полета разбившегося самолета. Агентство отмечает, что "был получен доступ к аудиозаписям бортового самописца, но основная память устройства с техническими данными полета оказалась нечитаемой из-за удара", полученного во время падения самолета.

Власти продолжают устанавливать точную причину катастрофы. Для содействия в расследовании приглашены представители Канады, поскольку самолет был канадского производства.

Частный самолет, принадлежавший турецкому инвестиционному холдингу "Башаран", следовал из Шарджи (ОАЭ) в Стамбул и исчез с экранов радаров 11 марта в 18:50 по местному времени (18:20 мск). Он упал недалеко от города Шахре-Корд в 400 км от Тегерана, в горном районе на юго-западе Ирана.

На его борту находились 11 человек: восемь пассажиров, в том числе 28-летняя дочь председателя совета директоров компании Мина Башаран, а также три члена экипажа. Все они погибли.

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