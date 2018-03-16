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Ребенок пострадал после падения на него снега с крыши жилого дома в Кирове

Происшествия
16 марта, 10:20 дата обновления: 16 марта, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Его доставили в больницу с повреждениями головы

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Ребенок 2008 года рождения получил черепно-мозговую травму после падения на него снега с крыши жилого дома в Кирове, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.

"14 марта малолетний мальчик 2008 года рождения был госпитализирован в медицинское учреждение с повреждениями головы, возникшими в результате падения на него снега с крыши дома по улице Карла Либкнехта", - говорится в сообщении.

По версии следствия, управляющая компания ООО "УК Октябрьского района г. Кирова" и обслуживающая организация компании не осуществляли чистку кровли дома от снега и наледи, в результате чего произошло обрушение на ребенка снежной массы.

По данному факту следственное управление СК РФ по Кировской области возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" (ч. 1 ст. 238 УК РФ), максимальное наказание по которой - лишение свободы на два года.

"Речь идет о вопиющей безответственности и безалаберности управляющей компании, обслуживающей этот дом, руководителей территориального управления, городского управления ЖКХ, которые обязаны контролировать работу по очистке крыш от снега", - заявил журналистам в пятницу глава Кирова Илья Шульгин, комментируя инцидент.

Он добавил, что власти города проведут "полную служебную проверку по факту случившегося".

Если будет доказан факт халатности, "администрация города примет к виновным максимально жесткие меры, вплоть до увольнения".

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