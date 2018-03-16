В Подмосковье при нападении на водителя один из грабителей застрелил своего сообщника

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Вооруженные грабители в масках напали на водителя в Ступинском районе Подмосковья, похитив у него 200 тыс. рублей. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий, водитель оказал сопротивление, в результате чего нападавшие открыли стрельбу, жертвой которой стал один из них.

"15 марта мужчина ехал на автомобиле по дороге в поселке Малино, где его обогнал и перегородил дорогу автомобиль. Из машины вышли трое неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет. Они проникли в салон автомобиля и открыто похитили денежные средства в размере 200 тыс. рублей", - сообщила Врадий.

Мужчина оказал сопротивление грабителям, в ответ на что один из нападавших начал стрелять, ранив водителя и одного из своих сообщников, который от полученного ранения скончался. После этого двое других нападавших скрылись.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи устанавливают личности нападавших. По факту ранения мужчины и похищения у него денежных средств начата проверка.