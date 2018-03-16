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Более 70 человек эвакуированы из детсада в центре Москвы из-за задымления

Происшествия
16 марта, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По данным источника в экстренных службах, 60 из них - дети

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Пожарные прибыли для проверки информации о задымлении на крыше детского сада в центре Москвы, из здания эвакуированы 60 детей и 15 взрослых, сообщил ТАСС в пятницу источник в экстренных службах города.

"Из здания детского сада в Трубниковском переулке, д. 23, стр. 2, в близлежащую школу эвакуированы 60 детей и 15 взрослых в связи с информацией о задымлении на чердаке здания", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве ТАСС сообщили, что пожарные проверили здание, никаких признаков пожара не обнаружено.

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