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СМИ: в результате двух взрывов в Антверпене уничтожены 14 автомобилей

Происшествия
16 марта, 11:31 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 16, марта. /ТАСС

Полиция считает, что взрывы - следствие войны преступных группировок

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БРЮССЕЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Два взрыва произошли этой ночью в Антверпене в Бельгии, пострадавших нет. Об этом сообщил телеканал RTBF.

По его информации, в результате взрывов уничтожены 14 легковых машин и повреждены фасады двух жилых домов. Инцидент произошел в коммуне Дерн этого портового города. Полиция считает, что взрывы носят криминальный характер.

В четверг похожий инцидент произошел на юге страны. На парковке близ атомной электростанции Тианж в результате поджога сгорели до двух десятков автомобилей. Несколько подобных преступлений произошли в разных районах страны с начала прошлой недели.

Правоохранительные органы полагают, что серия поджогов машин и зданий в Бельгии стало результатом войны местных преступных группировок, связанной с переделом сфер влияния на рынке наркотиков.

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