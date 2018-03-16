СК проверяет сотрудников кальянной в Москве, устраивавших фотосессии со львенком

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следователи проверяют сотрудников кальянной в Москве на жестокое обращение со львенком, с которым они устраивали фотосессии в кафе. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК Юлия Иванова, проверка начата по поручению главы ГСУ СК РФ по Москве Александра Дрыманова по заявлению женщины о факте живодерства со стороны руководства кафе.

"Из заявления следует, что при посещении кальянной жительница Москвы обратила внимание на присутствие львенка, с которым посетители устраивают фотосессии. При этом львенок без присмотра перемещается по территории заведения", - сообщила она.

Следователи осмотрели кальянную и получили доказательства, что там действительно содержалось дикое животное. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. "Следствие намерено проверить наличие специального разрешения уполномоченных государственных органов на содержание львенка в неволе, а также документов, подтверждающих законность его происхождения и владения", - добавила представитель ГСУ, отметив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.