В Архангельской области спасли пять рыбаков, которые остались на льдине из-за метели

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в ночь на пятницу спасли пятерых рыбаков, которые из-за сильного снегопада не могли выбраться со льда Белого моря в Онежском районе Архангельской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России, поступила информация о пропаже только трех мужчин, еще двух рыбаков, которые не могли выбраться, обнаружили случайно в том же районе.

"Их примерно в 01:30 мск вывезли к машинам. О трех пропавших мужчинах было известно, они позвонили и сообщили, что находятся на льду в море, примерно в км от устья реки Ухты. Спасатели добрались до палатки рыбаков на снегоходах, и примерно в двух километрах от них обнаружили еще двух рыбаков, которые также из-за непогоды не могли выбраться на большую землю", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Группы накануне выехали на подледную рыбалку на мотособаках (мотобуксировщиках - прим. ТАСС). В Архангельской области за двое суток выпало примерно 75% месячной нормы осадков. Снегопад сопровождался сильным ветром. "Мотособаки не могли двигаться по рыхлому снегу, и группы рыбаков не знали, куда двигаться, поскольку их след замело", - объяснили в пресс-службе.

Мужчин доставили к их машинам на берегу, медицинская помощь им не понадобилась.