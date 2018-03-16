Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Архангельской области спасли пять рыбаков, которые остались на льдине из-за метели

Происшествия
16 марта, 11:38 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 16, марта. /ТАСС

В Архангельской области за двое суток выпало примерно 75% месячной нормы осадков

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 16 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в ночь на пятницу спасли пятерых рыбаков, которые из-за сильного снегопада не могли выбраться со льда Белого моря в Онежском районе Архангельской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС России, поступила информация о пропаже только трех мужчин, еще двух рыбаков, которые не могли выбраться, обнаружили случайно в том же районе.

"Их примерно в 01:30 мск вывезли к машинам. О трех пропавших мужчинах было известно, они позвонили и сообщили, что находятся на льду в море, примерно в км от устья реки Ухты. Спасатели добрались до палатки рыбаков на снегоходах, и примерно в двух километрах от них обнаружили еще двух рыбаков, которые также из-за непогоды не могли выбраться на большую землю", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Группы накануне выехали на подледную рыбалку на мотособаках (мотобуксировщиках - прим. ТАСС). В Архангельской области за двое суток выпало примерно 75% месячной нормы осадков. Снегопад сопровождался сильным ветром. "Мотособаки не могли двигаться по рыхлому снегу, и группы рыбаков не знали, куда двигаться, поскольку их след замело", - объяснили в пресс-службе.

Мужчин доставили к их машинам на берегу, медицинская помощь им не понадобилась.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама