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В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину, пытавшегося взобраться на платформу

Происшествия
16 марта, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Инцидент произошел на станции Заря Горьковского направления

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Электричка в Подмосковье насмерть сбила мужчину, пытавшегося забраться на платформу, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в 07:00 мск мужчина 1973 года рождения при попытке взобраться на платформу станции Заря Горьковского направления МЖД был травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Петушки. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление вновь призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.

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