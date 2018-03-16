В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину, пытавшегося взобраться на платформу

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Электричка в Подмосковье насмерть сбила мужчину, пытавшегося забраться на платформу, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.

"По предварительным данным, сегодня в 07:00 мск мужчина 1973 года рождения при попытке взобраться на платформу станции Заря Горьковского направления МЖД был травмирован проходящим электропоездом сообщением Москва - Петушки. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия", - сообщила она.

В ходе проверки следователи установят все обстоятельства происшедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление вновь призывает граждан быть бдительными на объектах транспортной инфраструктуры и соблюдать правила безопасности.