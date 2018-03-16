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Предприниматель задержан по делу о гибели шести человек от отравления газом в Подмосковье

Происшествия
16 марта, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По данным следствия, к гибели привело отсутствие надлежащей вытяжки из вентиляции, которую обслуживает ИП "С. Н. Еременко"

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель задержан по уголовному делу о гибели шести человек от отравления газом в доме в подмосковном поселке Красный Электрик. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"По данным следствия, смерть людей наступила от отравления продуктами горения в результате отсутствия надлежащей вытяжки продуктов горения из вентиляционной шахты, которая своевременно не обслуживалась. Согласно имеющемуся договору у управляющей компании, обслуживание системы вентиляции возложено на ИП "С. Н. Еременко", - сообщила Врадий.

Предприниматель задержан, следствие планирует ходатайствовать о его аресте.

14 марта в поселке Красный Электрик Ногинского района Подмосковья в квартире на 1-м этаже дома были обнаружены тела 30-летней женщины и троих ее детей в возрасте 11, 6 и 3 лет без видимых признаков насильственной смерти. Позднее в квартире этажом выше были обнаружены тела 74-летней женщины и ее 55-летнего сына. Следователи установили, что в квартире на первом этаже на кухне была зажжена газовая плита, над которой висели детские вещи, открыта одна конфорка и работала газовая отопительная колонка.

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