Суд арестовал отчима убитой в Сочи девочки на два месяца

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Суд арестовал отчима убитой в Сочи пятилетней девочки на два месяца, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя краевого СУ СКР Наталья Смяцкая.

"Подозреваемый в убийстве малолетней арестован судом на два месяца", - сказал она.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи около 16:00 13 марта.

Ее отчим заявил об этом в полицию, в поисках ребенка участвовали около 1,3 тыс. человек.

СУ СК РФ возбудил уголовное дело, позднее отчим девочки признался в ее убийстве.

Тело ребенка обнаружено.