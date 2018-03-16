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Суд арестовал отчима убитой в Сочи девочки на два месяца

Происшествия
16 марта, 12:20 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 16, марта. /ТАСС

Ранее мужчина сознался, что причастен к смерти падчерицы

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КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Суд арестовал отчима убитой в Сочи пятилетней девочки на два месяца, сообщила в пятницу ТАСС старший помощник руководителя краевого СУ СКР Наталья Смяцкая.

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"Подозреваемый в убийстве малолетней арестован судом на два месяца", - сказал она.

Ранее сообщалось, что девочка пропала в селе Бестужевском в Сочи около 16:00 13 марта.

Ее отчим заявил об этом в полицию, в поисках ребенка участвовали около 1,3 тыс. человек.

СУ СК РФ возбудил уголовное дело, позднее отчим девочки признался в ее убийстве.

Тело ребенка обнаружено.

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