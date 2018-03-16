Обвиняемый в коррупции экс-глава МУР Трутнев перед арестом распродал свое имущество

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Генерал-майор полиции в отставке, бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) Виктор Трутнев, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, перед арестом распродал имущество на общую сумму почти 20 млн рублей, заявил следователь в Московском окружном военном суде (МОВС), где рассматривается жалоба на арест экс-главы МУР.

"Пока Трутнев был на свободе, он распродал все свое имущество на сумму почти 20 млн рублей, на которое можно было наложить арест", - сказал следователь.

Трутнев был задержан 31 января 2018 года, в его отношении возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. После этого он был отправлен в изолятор временного содержания (ИВС), дал показания в качестве подозреваемого, а 2 февраля отпущен. Ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

2 марта Московский гарнизонный военный суд изменил ему меру пресечения, арестовав на два месяца. Согласно данным суда, Трутнев и другие фигуранты дела за $70 тыс. участвовали в решении вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении предпринимателя.