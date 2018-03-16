Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемый в коррупции экс-глава МУР Трутнев перед арестом распродал свое имущество

Происшествия
16 марта, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Следователь отметил, что бывший начальник Московского уголовного розыска распродал все свое имущество на сумму 20 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Генерал-майор полиции в отставке, бывший начальник Московского уголовного розыска (МУР) Виктор Трутнев, обвиняемый в посредничестве во взяточничестве, перед арестом распродал имущество на общую сумму почти 20 млн рублей, заявил следователь в Московском окружном военном суде (МОВС), где рассматривается жалоба на арест экс-главы МУР.

"Пока Трутнев был на свободе, он распродал все свое имущество на сумму почти 20 млн рублей, на которое можно было наложить арест", - сказал следователь.

Трутнев был задержан 31 января 2018 года, в его отношении возбуждено уголовное дело за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. После этого он был отправлен в изолятор временного содержания (ИВС), дал показания в качестве подозреваемого, а 2 февраля отпущен. Ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

2 марта Московский гарнизонный военный суд изменил ему меру пресечения, арестовав на два месяца. Согласно данным суда, Трутнев и другие фигуранты дела за $70 тыс. участвовали в решении вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении предпринимателя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
Telegraph: вещество, которым отравился Скрипаль, находилось в чемодане его дочери
4
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
5
Лавров: Россия вышлет британских дипломатов
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
Темы дня
Новости партнеров
Реклама