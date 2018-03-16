Оперативники в Петербурге изъяли более 22 тыс. бутылок поддельного алкоголя

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Полицейские Санкт-Петербурга обнаружили и изъяли более 22 тыс. поддельного алкоголя, а также 300 тыс. поддельных акцизных марок. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, операцию по изъятию поддельного алкоголя проводили оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с коллегами из ФСБ России и сотрудниками Росалкогольрегулирования.

"Рейды проведены на территории Невского, Фрунзенского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга и Тосненского района Ленинградской области. В складских помещениях обнаружено более 22 тыс. бутылок алкогольной продукции, 27 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, свыше 300 тыс. поддельных федеральных специальных марок, а также производственная линия по розливу фальсификата, канистры, этикетки, стеклотара, крышки и пластиковые бочки", - сказала Волк.

По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве.

Полицейские ведут поиск подозреваемых.