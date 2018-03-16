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В Москве машина сбила двух человек, стоявших на тротуаре перед пешеходным переходом

Происшествия
16 марта, 13:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

ДТП произошло на Рязанском проспекте недалеко от метро Выхино

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате наезда на них легкового автомобиля на тротуаре перед пешеходным переходом на юго-востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, пешеходы стояли около перехода на Рязанском проспекте.

"Сегодня около 11:20 мск на Рязанском проспекте, дом 74, легковой автомобиль наехал на пешеходов, которые стояли перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате ДТП два человека пострадали", - сказал собеседник агентства, добавив, что пострадавшие госпитализированы.

По его словам, в настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

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