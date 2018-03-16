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В Казани частично обрушился фасад здания авиационного завода

Происшествия
16 марта, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Информации о возможных пострадавших пока нет

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Частичное обрушение здания управления Казанского завода имени Горбунова произошло в Казани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Татарстан.

"В Казани на улице Дементьева произошло частичное обрушение кирпичного фронтона здания заводоуправления Казанского авиационного завода им. Горбунова. В результате происшествия обломками кирпичной кладки повреждены два легковых автомобиля", - сказал собеседник агентства.

Сведения о пострадавших и причина обрушения уточняются.

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