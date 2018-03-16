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Суд отпустил под домашний арест экс-начальника МУР Трутнева по делу о коррупции

Происшествия
16 марта, 13:32 дата обновления: 16 марта, 13:40 UTC+3

Отставной полицейский обвиняется по статье "Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"

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© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Московский окружной военный суд (МОВС) отпустил под домашний арест до 15 мая бывшего начальника Московского уголовного розыска (МУР) Виктора Трутнева, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, передает корреспондента ТАСС из зала суда.

"Решение суда первой инстанции о заключении под стражу отменить и избрать в отношении Трутнева меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", - сказал судья.

Московский гарнизонный военный суд 2 марта арестовал Трутнева на два месяца. Согласно данным суда, отставному полицейскому вменяется ч. 4 ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Из материалов дела следует, что Трутнев и другие фигуранты дела за 70 тысяч долларов участвовали в решении вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении генерального директора ООО "Трансэко".

Трутнев был задержан 31 января 2018 года, в отношении него было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. После этого он был отправлен в изолятор временного содержания, дал показания в качестве подозреваемого и 2 февраля был отпущен. Ему была избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке, 2 марта измененная на арест.

Судебное заседание

Защитник, выступая в суде, попросил отпустить Трутнева под домашний арест или залог. "Мы просим отпустить нашего клиента под залог, сумма которого не должна превышать 1,5 миллиона рублей, иначе это будет невыполнимо. Если невозможно будет применить такую меру, тогда мы просим отпустить под домашний арест", - сказал адвокат.

Следователь заявил о том, что следствие в отношении Трутнева уже завершено. "Пока Трутнев был на свободе, он распродал все свое имущество на сумму почти в 20 млн рублей, на которое можно было наложить арест. Что касается избранной меры пресечения, она законна и обоснована и не подлежит отмене", - также отметил следователь.

Обвиняемый попросил изменить ему меру пресечения на не связанную с арестом. "Я отработал 33 года на страже закона, имею множество государственных наград. Я никуда не собирался бегать и не собираюсь, мне некуда бежать. Я буду защищаться теми законными способами, которые предусмотрены нашим законодательством", - сказал Трутнев.

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