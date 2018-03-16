В Гудаури из-за повреждения канатной дороги пострадали восемь человек

ТБИЛИСИ, 16 марта. /ТАСС/. Восемь человек получили травмы в пятницу на грузинском горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги.

Об этом сообщил в пятницу в эфире тбилисской телекомпании "Имеди" министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко.

По его словам, "в амбулаторию Гудаури после инцидента были доставлены восемь пострадавших, один из них был выписан после оказания необходимой медицинской помощи". "Особого внимания требуют два случая - открытый перелом руки и травма головы у туриста с Украины, а также беременная женщина из Швеции - у нее боли в пояснице. Сейчас решается вопрос о том, необходимо ли их переводить из Гудаури в Тбилиси", - сказал Сергеенко.

Состояние остальных пострадавших, по словам министра, удовлетворительное, однако они пока остаются в стационаре под наблюдением. В ведомстве сообщили, что "из Тбилиси в Гудаури направлены несколько реанимобилей, которые в случае необходимости перевезут пострадавших в столицу".

Как сообщили в МВД республики, по предварительны данным, инцидент произошел из-за "аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении". Некоторые из находившихся на сидениях туристы стали спрыгивать вниз, в результате чего они получили травмы. "Сотрудники лыжной полиции МВД прибыли на место незамедлительно и вместе с представителями службы спасения оказали помощь пострадавшим и перевезли их в больницу", - сообщили в ведомстве. По факту происшествия начато расследование.

Курорт Гудаури находится в Казбегском районе Грузии. Он пользуется популярностью среди любителей зимнего отдыха и экстремальных видов спорта из разных стран.