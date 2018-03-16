Пострадавший при взрыве в доме в Краснодаре мужчина умер в больнице

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Мужчина, который пострадал при взрыве в жилом доме в Краснодаре, скончался в больнице, сообщила ТАСС старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Наталья Смяцкая.

Взрыв газа произошел 10 марта на пятом этаже пятиэтажного дома в четвертом подъезде. По последним данным, пострадали семь человек, в том числе два ребенка 9 и 12 лет, хозяин квартиры, где произошел взрыв, получил ожоги 90% тела.

"Пострадавший умер в больнице", - сказала собеседница агентства.

В результате взрыва произошло частичное обрушение внешней стены одной из квартир и трех балконов, возгорания не последовало.

Мэрия сообщала, что пострадавший подъезд восстановят.