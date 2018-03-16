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СМИ: среди пострадавших в Гудаури есть граждане России

Происшествия
16 марта, 14:55 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 16, марта. /ТАСС

Всего травмы получили восемь человек

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ТБИЛИСИ, 16 марта. /ТАСС/. Четверо граждан России пострадали на грузинском горнолыжном курорте Гудаури в результате выхода из строя канатной дороги.

Об этом сообщило в пятницу Общественное телевидение Грузии (ОТВГ).

По данным ОТВГ, всего пострадали восемь человек, среди которых двое граждан Украины, один - из Грузии и женщина из Швеции.

По предварительным данным МВД республики, инцидент произошел из-за аварийной остановки канатной дороги, после чего она стала двигаться в обратном направлении. Некоторые туристы стали спрыгивать с сидений и получили травмы. 

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