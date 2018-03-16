Участники рок-группы "Пикник" пострадали в результате ДТП во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Музыкантов группы "Пикник" доставили в больницу после в ДТП во Владимирской области. Запланированный на 16 марта концерт коллектива в Рязанской областной филармонии отменили, сообщила ТАСС директор филармонии Елена Буняшина.

"Они попали в аварию. Насколько мы знаем, троих участников группы вместе с лидером госпитализировали. Концерт на сегодня отменен. ДТП произошло во Владимирской области", - сказал она.

"Произошло ДТП, тяжелое ДТП, причины пока не известны. Автобус с музыкантами попал в ДТП, сейчас у них, по моей информации, достаточно тяжелые травмы", - сказал ТАСС представитель группы Виктор Домбровский.

На официальном сайте группы сообщается, что музыканты планировали после Рязани продолжить выступления в российских городах. В Калининграде группу ждали 25 марта, 29 марта - в Мурманске, 1 апреля Калининграде. Далее музыканты должны были отправится в казахстанскую Астану. "В Рязани концерт отменяется, по остальным городам мы не понимаем, все зависит от состояния", - пояснил Домбровский.

Глава Гусь-Хрустального района региона Владимир Кабенкин отметил, что здоровье музыкантов опасений не вызывает.

"Семь пострадавших в ДТП с микроавтобусом доставлены в травматологию больницы Гусь-Хрустального. Их состояние здоровья опасений не вызывает", - сказал он.

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, в 13:10 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о столкновении трех транспортных средств в Гусь-Хрустальном районе на 50 километре автодороги Владимир - Тума. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, патруль ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи.

Рок-группа "Пикник" основана в Ленинграде в 1978 году. Известность получила с приходом солиста и гитариста Эдмунда Шклярского в 1981 году. В составе группы помимо него: Леонид Кирнос - ударные, Марат Корчемный - бас, Станислав Шклярский - клавишные.