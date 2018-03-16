В Петербурге семиклассник распылил газ в школе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Ученик седьмого класса школы в Красносельском районе Петербурга распылил перцовую смесь из газового баллончика, один человек пострадал. Проводится проверка, сообщили в пятницу в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу.

"Днем 16 марта 2018 года в раздевалке одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга ученик седьмого класса распылил перцовую смесь из газового баллончика, в результате чего его однокласснику была оказана медицинская помощь, затем он был отпущен домой. Проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают, что из-за инцидента всех школьников отпустили с уроков домой. В СК в свою очередь отметили, что занятия в школе не прекращались.