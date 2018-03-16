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Суд 12 апреля проверит законность приговора экс-министру Улюкаеву

Происшествия
16 марта, 16:53 UTC+3

Бывший глава Минэкономразвития осужден на восемь лет колонии строгого режима по делу о взятке в $2 млн

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Алексей Улюкаев

Алексей Улюкаев

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд 12 апреля рассмотрит апелляционную жалобу защиты на приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, осужденному на восемь лет колонии строгого режима по делу о взятке в $2 млн.

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"Рассмотрение в Мосгорсуде апелляционной жалобы на приговор в отношении А. В. Улюкаева назначено на 12 апреля", - сказали в пресс-службе суда.

15 декабря прошлого года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева, признанного виновным в получении взятки в размере $2 млн, к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также к штрафу в 130 млн рублей. Суд также запретил Улюкаеву занимать должности на государственной службе в течение восьми лет после отбытия наказания, однако государственных наград он лишен не был. Экс-министр был взят под стражу в зале суда, он содержится в СИЗО "Матросская Тишина".

Улюкаев стал первым федеральным министром России, задержанным при исполнении полномочий. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отправил Улюкаева в отставку в связи с утратой доверия.

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