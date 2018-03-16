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В Подмосковье задержан обвиняемый в убийстве, находившийся в международном розыске 5 лет

Происшествия
16 марта, 17:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

По данным источника, задержанным является криминальный авторитет Гога Потийский

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МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следователи задержали 46-летнего гражданина Грузии, находившегося почти пять лет в международном розыске по обвинению в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Вчера обвиняемый был задержан на территории Московской области. В настоящее время он содержится под стражей на основании имеющегося постановления суда", - сообщила Иванова.

По версии следствия, вечером 8 июня 2013 года обвиняемый у входа в кафе в Брюсовом переулке в ходе ссоры, возникшей на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, ударил в грудь ножом своего знакомого 1982 года рождения и скрылся с места происшествия. Вскоре пострадавший скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, обвиняемый был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, обвиняемым является так называемый вор в законе Гога Потийский.

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