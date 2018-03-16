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На заводе в Казани создали комиссию для выяснения причин обрушения фасада здания

Происшествия
16 марта, 18:17 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 16, марта. /ТАСС

Казанский авиационный завод им. Горбунова производит самолеты Ту-22МЗ, Ту-160

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КАЗАНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Казанский авиационный завод (КАЗ) имени Горбунова, где в пятницу произошло частичное обрушение одного из зданий, создал специальную комиссию для выявления причин произошедшего. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

"Для выявления причин обрушения части крыши заводоуправления КАЗ им. С. П. Горбунова создана специальная комиссия. Идет осмотр поврежденного участка. Пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.

Здание заводоуправления, где произошло обрушение кирпичного фронтона, было построено в 1937 году. "В рамках модернизации предприятия планируется и реконструкция заводоуправления, которое к концу 2019 года будет представлять современный инженерно-технический комплекс", - добавил собеседник.

Как сообщал ТАСС, в Казани на улице Дементьева произошло частичное обрушение кирпичного фронтона здания заводоуправления Казанского авиационного завода им. Горбунова. В результате происшествия обломками кирпичной кладки повреждены два легковых автомобиля.

Казанский авиационный завод им. Горбунова работает с 1927 года, сейчас производит самолеты Ту-22МЗ, Ту-160.

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