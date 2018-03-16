Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Дагестане восстановили газоснабжение в домах 11 тыс. жителей

Происшествия
16 марта, 18:22 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 16, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что причиной утечки стал разрыв сварочного шва

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили газоснабжение в Каспийске (Республика Дагестан), где из-за утечки днем в пятницу без газа оставались 11 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго РФ.

"В 16:50 аварийно-восстановительные работы завершены, возобновлена подача газа с ГРС (газораспределительной станции - прим. ТАСС) "Кизляр-1". В 17:10 газоснабжение потребителей восстановлено", - отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось, что причиной утечки стал разрыв сварочного шва.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Посол в Лондоне: Россия заставила Великобританию обратиться в ОЗХО по делу Скрипаля
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама