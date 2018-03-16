В Дагестане восстановили газоснабжение в домах 11 тыс. жителей

МАХАЧКАЛА, 16 марта. /ТАСС/. Специалисты восстановили газоснабжение в Каспийске (Республика Дагестан), где из-за утечки днем в пятницу без газа оставались 11 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минэнерго РФ.

"В 16:50 аварийно-восстановительные работы завершены, возобновлена подача газа с ГРС (газораспределительной станции - прим. ТАСС) "Кизляр-1". В 17:10 газоснабжение потребителей восстановлено", - отмечают в министерстве.

Ранее сообщалось, что причиной утечки стал разрыв сварочного шва.