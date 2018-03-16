Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Петербургские школьники отравились феназепамом

Происшествия
16 марта, 18:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16, марта. /ТАСС

Феназепам относится к психотропным препаратам

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Результаты лабораторных исследований показали, что петербургские школьники отравились феназепамом, сообщила в пятницу в своем вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"По результатам исследования лабаратории у всех детей поступивших в ДГКБ 5, после отравления неизвестными таблетками, обнаружено в крови и моче лекарственное средство феназепам" - написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Ранее ученики седьмого класса школы в Выборгском районе Петербурга во время урока пожаловались на плохое самочувствие, трех детей доставили в городскую детскую больницу № 5 в состоянии средней тяжести, 11 других школьников - для профилактики, через два часа в больницу были отправлены еще трое учеников.

Феназепам - психотропный, рецептурный препарат, обладающий транквилизирующим, противосудорожным, снотворным, миорелаксантным и седативным действием. Феназепам относится к фармакотерапевтической группе анксиолитики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Санкт-Петербург
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
2
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Посол в Лондоне: Россия заставила Великобританию обратиться в ОЗХО по делу Скрипаля
5
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
6
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
7
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
Темы дня
Новости партнеров
Реклама