САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Результаты лабораторных исследований показали, что петербургские школьники отравились феназепамом, сообщила в пятницу в своем вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

По результатам исследования лабаратории у всех детей поступивших в ДГКБ #5, после отравления неизвестными таблетками, обноружено в крови и моче лекарственное средство феназипам. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 16 марта 2018 г.

"По результатам исследования лабаратории у всех детей поступивших в ДГКБ 5, после отравления неизвестными таблетками, обнаружено в крови и моче лекарственное средство феназепам" - написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Ранее ученики седьмого класса школы в Выборгском районе Петербурга во время урока пожаловались на плохое самочувствие, трех детей доставили в городскую детскую больницу № 5 в состоянии средней тяжести, 11 других школьников - для профилактики, через два часа в больницу были отправлены еще трое учеников.

Феназепам - психотропный, рецептурный препарат, обладающий транквилизирующим, противосудорожным, снотворным, миорелаксантным и седативным действием. Феназепам относится к фармакотерапевтической группе анксиолитики.