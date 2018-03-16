СМИ: трое россиян пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

ТАСС, 16 марта. Автобус, перевозивший 36 российских туристов, попал в пятницу в ДТП по пути из Пхукета в международный аэропорт Краби на юго-западе Таиланда. По меньшей мере три россиянина пострадали, сообщает в пятницу газета The Nation со ссылкой на полицию.

По ее данным, автобус, используемый туроператором Coral Travel, съехал на обочину, после чего врезался в дерево. По словам водителя транспортного средства, авария произошла из-за подрезавшего его мотоциклиста.

Coral Travel позже отправил на место происшествия еще один автобус для доставки всех туристов в аэропорт.