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СМИ: трое россиян пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Происшествия
16 марта, 18:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Уточняется, что автобус съехал на обочину, после чего врезался в дерево

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ТАСС, 16 марта. Автобус, перевозивший 36 российских туристов, попал в пятницу в ДТП по пути из Пхукета в международный аэропорт Краби на юго-западе Таиланда. По меньшей мере три россиянина пострадали, сообщает в пятницу газета The Nation со ссылкой на полицию.

По ее данным, автобус, используемый туроператором Coral Travel, съехал на обочину, после чего врезался в дерево. По словам водителя транспортного средства, авария произошла из-за подрезавшего его мотоциклиста.

Coral Travel позже отправил на место происшествия еще один автобус для доставки всех туристов в аэропорт.

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