Bild: на заводе по утилизации боеприпасов на востоке Германии прогремел взрыв

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Взрыв на заводе по утилизации боеприпасов произошел в пятницу в городе Люббен (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии. Как сообщила газета Bild, один человек пострадал, еще один считается пропавшим без вести, проводится эвакуация.

По информации издания, на месте работают пожарные и полиция, в воздухе кружит вертолет. Как минимум одно из зданий получило значительные повреждения. После взрыва начался пожар.

Пока неизвестно, что за боеприпасы находились на предприятии. Территория вокруг места ЧП оцеплена, из близлежащих зданий эвакуированы люди.