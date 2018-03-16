Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Великобритании начали расследование дела об убийстве соратника Березовского

Происшествия
16 марта, 19:02 дата обновления: 16 марта, 19:29 UTC+3

По данным Скотленд-Ярда, расследование дела было начато после получения результатов патологоанатомического исследования

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Лондонская полиция начала расследование дела об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова, который являлся соратником Бориса Березовского. Об этом сообщил в пятницу Скотленд-Ярд.

"Расследование дела об убийстве начато после получения результатов патологоанатомического исследования смерти 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

По результатам доклада патологоанатома, причиной смерти Глушкова стало "сдавливание шеи", отмечается в сообщении.

"На этом этапе нет ничего, чтобы указывало на какую-либо связь с инцидентом в Солсбери (отравление осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери), а также нет доказательств того, что он (Глушков) был отравлен", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Ранее в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Лондоне Глушкова.

Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского - скончался в британской столице 12 марта. Последние годы Глушков жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Порошенко назначил командующего объединенных сил в Донбассе
3
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой
4
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
5
СК РФ возбудил уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и об убийстве Николая Глушкова
6
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама