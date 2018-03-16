В Великобритании начали расследование дела об убийстве соратника Березовского

ЛОНДОН, 16 марта. /ТАСС/. Лондонская полиция начала расследование дела об убийстве российского предпринимателя Николая Глушкова, который являлся соратником Бориса Березовского. Об этом сообщил в пятницу Скотленд-Ярд.

A murder investigation has been launched following the death of 68-year-old Nikolay Glushkov in New Malden - A post-mortem has given cause of death as compression to the neck https://t.co/3BDvHzKibD pic.twitter.com/aMeihcp9uK — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 16 March 2018

"Расследование дела об убийстве начато после получения результатов патологоанатомического исследования смерти 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

По результатам доклада патологоанатома, причиной смерти Глушкова стало "сдавливание шеи", отмечается в сообщении.

"На этом этапе нет ничего, чтобы указывало на какую-либо связь с инцидентом в Солсбери (отравление осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери), а также нет доказательств того, что он (Глушков) был отравлен", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

Ранее в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства в Лондоне Глушкова.

Глушков - российский предприниматель и соратник Бориса Березовского - скончался в британской столице 12 марта. Последние годы Глушков жил в Великобритании, где в 2010 году получил политическое убежище. В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил его к восьми годам колонии общего режима по делу о хищении средств "Аэрофлота" в 1990-х годах.