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Состояние участников группы "Пикник" после ДТП оценивается как тяжелое и средней тяжести

Происшествия
16 марта, 21:46 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 16, марта. /ТАСС

Пока врачи решили их оставить в больнице

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ВЛАДИМИР, 16 марта. /ТАСС/. Состояние одного из участников группы "Пикник", пострадавших в ДТП во Владимирской области, остается тяжелым, остальные музыканты находятся в состоянии средней тяжести. Речи о транспортировке пациентов из больницы Гусь-Хрустального пока нет, сообщил ТАСС а пятницу директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

"Они достаточно стабильные, но состояние средней тяжести, у одного - тяжелое. Врачи говорят, что справляются, пока все подконтрольно. Пока врачи решили их оставить в больнице, транспортировка не обсуждается, потому что первые дни надо посмотреть за их состоянием", - сказал он.

По словам собеседника агентства, у участника группы, который находится в тяжелом состоянии, врачи подозревают перелом поясничного отдела позвоночника, "но он без каких-то нарушений, это вопрос консервативной тактики". О ком из музыкантов идет речь, Кирюхин не уточнил.

Как сообщалось, 16 марта в 12:10 на 50 километре дороги Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума на территории Гусь-Хрустального района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств.

По предварительной информации, водитель Honda выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком "КамАЗ" и микроавтобусом Volkswagen.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек: водитель автомобиля Honda, а также водитель и пять пассажиров автомобиля Volkswagen - музыканты группы "Пикник". Рок-коллектив направлялся из Владимира на концерт в Рязань. Выступление артистов отменено, зрителям возвращают деньги за билеты.

Как уточнили ТАСС в администрации Гусь-Хрустального района, жизнь пострадавших находится вне опасности.

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