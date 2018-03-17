Трещины в конструкции моста в Майами заметили за два дня до его обрушения

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Один из инженеров, работавших над строительством пешеходного моста в городе Майами (штат Флорида), за два дня до обрушения этой конструкции заметил на ней трещины и уведомил об этом власти. Об этом свидетельствует опубликованная в пятницу транспортным управлением штата стенограмма голосового сообщения, оставленного на автоответчик.

Мост через семиполосное шоссе, о котором идет речь, не был до конца достроен. Его основную секцию массой около 950 тонн установили в минувшие выходные. Объект возводили преимущественно для студентов Флоридского международного университета, которым приходилось перебегать автостраду, чтобы быстро добраться до студгородка. Конструкция обрушилась в четверг, под завалами оказались несколько автомобилей, погибли не менее шести человек и десять получили ранения.

Во вторник, за два дня до инцидента, инженер Денни Пейт, участвовавший в строительстве, позвонил одному из сотрудников транспортного управления Флориды и оставил на автоответчик сообщение о том, что в конструкции были замечены трещины. Он отметил, что мосту, предположительно, требуется ремонт и предложил обсудить это подробнее позже. Адресат отсутствовал на рабочем месте и прослушал запись лишь в пятницу, уже после того, как мост обрушился.

В заявлении управления подчеркивается, что его представители не получали своевременно от строителей информации о наличии в данном случае угрозы для жизни людей. В документе подчеркивается, что заметить признаки возможной опасности должны были именно те, кто отвечал за возведение объекта.

В пятницу официальный представитель управления полиции округа Майами-Дейд Альваро Сабалета предупредил, что число жертв может возрасти. Он пояснил, что под обломками могут находиться больше автомобилей, чем предполагалось ранее.