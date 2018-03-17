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Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Якутии

Происшествия
17 марта, 10:38 дата обновления: 17 марта, 11:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

В результате столкновения автомобилей Nissan и Toyota, еще два человек получили травмы

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе "Лена" в Якутии, погибли три человека, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"На федеральной трассе "Лена" в Якутии произошло столкновение двух легковых автомобилей, погибли трое человек, из них двое - дети", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще два человека получили в ДТП различные травмы.

Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ, авария произошла на 489-м км трассы "Лена" в 115 км от города Алдан - лоб в лоб столкнулись Nissan Safari и Toyota Premio.

По сообщению Госавтоинспекции по Республике Саха (Якутия), в числе погибших - мать и двое ее дочерей в возрасте пяти лет и одного года. Их отца, находившегося за рулем Toyota, госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным ГАИ, он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где врезался в Nissan.

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