Три человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП в Якутии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе "Лена" в Якутии, погибли три человека, сообщил в субботу ТАСС источник в экстренных службах.

"На федеральной трассе "Лена" в Якутии произошло столкновение двух легковых автомобилей, погибли трое человек, из них двое - дети", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что еще два человека получили в ДТП различные травмы.

Как сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС РФ, авария произошла на 489-м км трассы "Лена" в 115 км от города Алдан - лоб в лоб столкнулись Nissan Safari и Toyota Premio.

По сообщению Госавтоинспекции по Республике Саха (Якутия), в числе погибших - мать и двое ее дочерей в возрасте пяти лет и одного года. Их отца, находившегося за рулем Toyota, госпитализировали с тяжелыми травмами. По данным ГАИ, он превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где врезался в Nissan.