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В Пермском крае ликвидировали последствия схода с рельсов вагонов грузового поезда

Происшествия
17 марта, 13:35 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 17, марта. /ТАСС

В аварийно-восстановительных работах участвовали 219 человек и 22 единицы техники

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ПЕРМЬ, 17 марта. /ТАСС/. Аварийные службы ликвидировали последствия схода с рельсов 19 из 72 вагонов грузового поезда на станции Мулянка в Пермском крае, сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Все вагоны поставлены на рельсы. На момент происшествия состав находился в отстойнике на резервной ветке на станции Мулянка. После объединения вагонов состав направят на станцию Пермь Сортировочная для диагностики и ремонта вагонов", - сказали в пресс-службе, уточнив, что последствия ЧП ликвидированы в 12:00 мск.

ЧП произошло в субботу около 06:30 мск. Задержки движения грузовых и пассажирских поездов не было, составы следовали по резервным путям. Уральское следственное управление на транспорте СК РФ начало доследственную проверку по факту схода вагонов и повреждения около 200 м железнодорожного полотна.

В аварийно-восстановительных работах, по данным МЧС, участвовали 219 человек и 22 единицы техники.

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