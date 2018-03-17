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В квартире в Воронежской области обнаружили двух детей с ножевыми ранениями

Происшествия
17 марта, 15:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

По данному факту следователи возбудили уголовное дело

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения накануне двух несовершеннолетних братьев с ножевыми ранениями в доме в Воронежской области. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Братьев 8 и 16 лет с ножевыми ранениями обнаружили 16 марта в квартире дома, расположенного в городе Острогожск Воронежской области. После осмотра места происшествия следователи не нашли в помещениях жилища следов взлома. Предметы, при помощи которых дети могли получить травмы, обнаружили внутри квартиры.

"По факту обнаружения несовершеннолетних с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - уточнили в пресс-службе ведомства. Пострадавших госпитализировали.

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