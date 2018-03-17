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В Тюменской области мужчина убил своих малолетних дочерей и покончил с собой

Происшествия
17 марта, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

По данному факту следователи возбудили уголовное дело

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МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следователи в Тюменской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчиной двух своих несовершеннолетних дочерей. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ, после совершения преступления отец покончил с собой.

"Накануне в дневное время в одном из домов поселка Боровский Тюменского района обнаружены тела двух малолетних сестер 2011 года рождения с признаками насильственной смерти, а также их отца 1981 года рождения. По данному факту следственными органами управления СК РФ по области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, устанавливаются и допрашиваются лица, располагающие информацией по делу, назначили проведение ряда судебных экспертиз.

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