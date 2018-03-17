Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Омске

ТАСС, 17 марта. Один человек пострадал при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме в Омске, других сведений пока нет, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

"Мужчина, хозяин квартиры, занес в дом баллон с газом, который использовал для своего автомобиля, и он взорвался. По предварительным данным, он пытался заправить баллон в доме, у нас есть данные только об одной пострадавшей. Мы знаем, что его жену выбросило взрывной волной с четвертого этажа, она сломала ногу и получила ожоги", - сказала собеседница агентства, уточнив, что данных о других пострадавших пока нет. На месте ЧП продолжает дежурить скорая помощь.

По данным регионального минздрава, пострадавшую направили в больницу скорой медицинской помощи №1. Врачи оценивают состояние женщины как тяжелое. "Женщину еще везут в больницу. По словам работников скорой помощи состояние тяжелое", - сообщили в больнице.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщил о трех пострадавших.

В пресс-службе ГУ МЧС по Омской области пока данные о пострадавших не комментируют. В ведомстве добавили, что в результате хлопка газа начался пожар, который уже локализовали. "Пожар локализован в 18:03 (по местном времени - прим. ТАСС)", - сказал начальник пресс-службы управления МЧС по Омской области Денис Ахрамов.

Из здания эвакуировали 85 человек, включая 12 детей.