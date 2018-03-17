В Москве автобус столкнулся с грузовиком

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Восемь человек, в том числе пятеро детей, пострадали в ДТП на Киевском шоссе в Москве, где столкнулись рейсовый автобус и грузовик. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Ранее со ссылкой на столичный департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) сообщалось о трех пострадавших. Автобус следовал по маршруту № 420.

По данным пресс-службы столичного управления ГИБДД, ДТП произошло на 24-м км Киевского шоссе в Москве в районе Картмазово.

Одна из пострадавших была эвакуирована с места ЧП санитарным вертолетом Московского авиационного центра. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Движение транспорта в районе ДТП ограничено в настоящее время по двум полосам из четырех.