Прокуратура начала проверку по факту взрыва газа в жилом доме в Омске

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Прокуратура организовала проведение проверки в связи со взрывом газа в многоэтажном жилом доме в Омске, в результате чего пострадали три человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

"Прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при обслуживании и организации газоснабжения указанного дома. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в ведомстве.

По данным региональной прокуратуры, взрыв газовоздушной смеси произошел в воскресенье около 17 часов местного времени на третьем этаже девятиэтажного жилого дома на улице 3-я Молодежная в Омске. Взрывом выбиты стекла на нескольких этажах, возник пожар, который уже ликвидировали.

Прибывшие подразделения пожарно-спасательной службы эвакуировали 85 человек, их разместили в автобусах с подогревом. Из трех пострадавших двоих госпитализировали, у одной женщины медики диагностировали шоковое состояние. По предварительным данным, один из жителей занес в дом газовый баллон для дозаправки, в ходе которой баллон взорвался.

На месте ЧП развернули оперативный штаб. Заместитель мэра Омска Олег Заремба отметил, что, по предварительным данным, расселение потребуется жильцам нескольких квартир на четвертом и пятом этажах, их временно разместят в гостинице "Иртыш".