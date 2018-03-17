Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве выросло до девяти

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Девять человек, в том числе шестеро детей, пострадали при столкновении автобуса и грузовика на Киевском шоссе в Москве, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

"Сегодня около 15:40 мск на 24-м км Киевского шоссе водитель автобуса, следовавшего по маршруту Саларьево - Марьинский парк, столкнулся со следовавшим в попутном направлении грузовым автомобилем. В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали девять человек, в том числе шесть несовершеннолетних", - сказали в ведомстве.

Ранее со ссылкой на источник ТАСС в экстренных службах сообщалось о восьми пострадавших. Одну из пострадавших эвакуировали с места ЧП санитарным вертолетом Московского авиационного центра. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Движение транспорта в районе ДТП ограничили в настоящее время по двум полосам из четырех.