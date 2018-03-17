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СМИ: двое неизвестных расстреляли мужчину на улице Торонто

Происшествия
17 марта, 19:34 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 17, марта. /ТАСС

Полиция рассматривает версию того, что погибший стал случайной жертвой

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ОТТАВА, 17 марта. /ТАСС/. Полиция канадского Торонто ведет розыск двух преступников, которые расстреляли мужчину на улице в западной части мегаполиса. Об этом в субботу сообщил телеканал СВС.

Убийцы выстрелили несколько раз в спину 26-летнему мужчине, когда тот вышел из многоквартирного жилого дома и направился к своему автомобилю. От полученных ранений он скончался на месте. Персональные данные погибшего не раскрываются.

По словам свидетелей, убийство совершили два спортивного вида чернокожих мужчины, которые были одеты во все темное. Полиция также рассматривает версию того, что погибший стал случайной жертвой, так как, согласно имеющимся у стражей порядка видеозаписям, стрелявшие "специально не дожидались своей жертвы на этом месте".

Это убийство стало уже двенадцатым в Торонто с начала 2018 года.

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