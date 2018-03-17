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Начальника кировского отдела Росеестра задержали за взятку

Происшествия
17 марта, 20:22 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 17, марта. /ТАСС

В момент получения взятки сотрудник Росреестра по Кировской области был задержан сотрудниками УФСБ России и передан следователю

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КИРОВ, 17 марта. /ТАСС/. Начальник межмуниципального отдела управления Росреестра Кировской области подозревается в получении взятки за предоставление документов о собственности квартиры. В отношении него возбудили уголовное дело, он задержан, сообщили в субботу в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ "Получение должностным лицом взятки за незаконные действия". В момент получения взятки сотрудник Росреестра по Кировской области был задержан сотрудниками УФСБ России и передан следователю. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

По версии следствия, к подозреваемому обратилась жительница с просьбой предоставить документы о якобы имеющейся у нее в собственности квартиры. За взятку в размере 30 тыс. рублей сотрудник согласился и передал женщине "фиктивный договор купли-продажи, документы о его государственной регистрации в управлении Росреестра, а также фиктивную выписку из единого государственного реестра недвижимости на квартиру".

"Следователи всестороннее исследуют обстоятельства произошедшего, а также дадут правовую оценку действиям подозреваемого по факту изготовления поддельных документов", - добавили в пресс-службе.

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