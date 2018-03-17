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Женская футбольная команда из Брянска попала в ДТП под Липецком

Происшествия
17 марта, 20:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, марта. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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ТАСС, 17 марта.  Брянская женская футбольная команда "Триумф" попала в аварию на трассе в Елецком районе Липецкой области, пострадавших нет. Как сообщил ТАСС тренер команды Дмитрий Зарин, микроавтобус брянских футболисток столкнулся с "ВАЗ-2110", который выехал на встречную полосу.

"Под городом Ельцом произошло ДТП. Скорее всего, это произошло из-за плохой погоды - была пурга, метель. Навстречу нашей машине вылетел автомобиль "ВАЗ-2110", с которым произошло столкновение", - сказал Зарин.

Как уточняется на сайте липецкого главка МЧС, ДТП произошло около 15:13 мск в районе населенного пункта Красный Куст. В автобусе находились 10 спортсменок, тренер и водитель. В результате ДТП никто из них не пострадал, госпитализация и медпомощи никому не потребовалась.

Как сказал Зарин, команда ехала в Воронеж на календарные игры первенства России по мини-футболу среди женщин Первой лиги чемпионата России зоны "Черноземье". В субботу планировался матч с воронежским клубом "Сталь-IT". В управлении спорта Брянской области ТАСС сказали, что матч был отменен, также, скорее всего, будет отменен и поединок с воронежской командой "Чайка" 18 марта.

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