В московском ТЦ "Охотный ряд" опровергли информацию об эвакуации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сотрудники ТЦ "Охотный ряд" в Москве сообщили, что в субботу здание не эвакуировалось. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что центр был эвакуирован после анонимного сообщения об угрозе взрыва.

"Эвакуаций торгового центра в субботу не было", - сказал сотрудник центра.

Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что в субботу в ТЦ был найден бесхозный предмет, который был проверен кинологическим расчетом и оказался неопасным. Эвакуировать посетителей центра не стали.