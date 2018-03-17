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В Охотском море у корабля вышло из строя рулевое устройство

Происшествия
17 марта, 22:36 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 17, марта. /ТАСС

На борту судна находятся 64 человека

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Плавзавод "Петр Богданов" дрейфует в Охотском море у берегов Камчатки из-за того, что у судна вышло из строя рулевое устройство. На борту находятся 64 человека, угрозы судну и экипажу нет, сообщили ТАСС в субботу в камчатском Морском спасательном подцентре.

"В Охотском море на западном побережье Камчатки [находится] небольшой плавзавод "Петр Богданов", вышло из строя рулевое устройство. Экипаж 64 человека. К ним идет спасатель "Преданный", подойдет где-то к 11:00 по московскому времени 18 числа", - сказал собеседник.

Он уточнил, что там, где находится судно, западный ветер скоростью до 20 метров в секунду, волны. "Но пока судну ничего не угрожает. Также есть необходимые запасы", - добавил представитель ведомства.

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