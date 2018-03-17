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Экипаж плавзавода "Петр Богданов" устранил неполадки и не нуждается в помощи

Происшествия
17 марта, 23:29 UTC+3 ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ 17, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что около 16:50 по московскому времени рулевое устройство плавзавода вышло из строя

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 марта. /ТАСС/. Экипаж плавзавода "Петр Богданов", находящегося в Охотском море, устранил неполадки с рулевым управлением, помощь судну больше не нужна, сообщили ТАСС в субботу в камчатском Морском спасательном подцентре.

Ранее сообщалось, что около 16:50 по московскому времени рулевое устройство плавзавода вышло из строя, и судно дрейфует в Охотском море. На борту 64 человека, запасов достаточно. На помощь вышло спасательное судно.

"Поступила информация от капитана. Они рулевую машину сделали, судно на ходу, помощь ему не нужна", - сказал представитель спасательного подцентра.

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