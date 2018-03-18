Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жителей Казани после ЧП на котельной подключили к теплу по временному теплопроводу

Происшествия
18 марта, 0:58 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 18, марта. /ТАСС

После частичного обрушения стены котельной без тепла остались 1589 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЗАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Временный теплопровод протяженностью 700 м проложили в Казани, чтобы подключить к теплу жителей города после частичного обрушения котельной. По данным главного управления МЧС по республике Татарстан, теплопровод позволит вернуть нормативный температурный режим во всех домах.

В субботу без теплоснабжения остались 12 пятиэтажных домов по улицам Девятаева, Зайцева, Меховщиков и Портовая в Казани, в которых проживают 1589 человек, в том числе 320 детей, а также здание детского сада.

"По состоянию на 21:00 проложен временный теплопровод диаметром 150 мм от расположенной рядом котельной по адресу: ул. Зайцева, д. 10, протяженностью 700 метров. В настоящее время проводится его утепление и заполнение системы теплоносителем", - говорится в сообщении МЧС.

Обрушение стены котельной в Казани, по предварительным данным, произошло из-за движения фундамента.

Как сообщил гендиректор "Казэнерго" Рустам Абдулхаков, из-за большой разницы в ночных и дневных температурах (до 10 градусов) и нестабильных грунтов могла произойти подвижка фундамента и вследствие этого обрушение крыши и перекрытия.

В компании проведут служебное расследование.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Татарстан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Почему так важно проголосовать
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США и их союзники готовятся нанести удар по Сирии крылатыми ракетами
2
В ЦИК поступила жалоба с требованием отменить результаты выборов президента
3
В России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся ношения светоотражающих жилетов
4
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
7
Лукашевич: запрет Киева на допуск россиян к голосованию нарушает международные акты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
В России начались выборы. Что можно и что нельзя в день голосования