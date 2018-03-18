Жителей Казани после ЧП на котельной подключили к теплу по временному теплопроводу

КАЗАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Временный теплопровод протяженностью 700 м проложили в Казани, чтобы подключить к теплу жителей города после частичного обрушения котельной. По данным главного управления МЧС по республике Татарстан, теплопровод позволит вернуть нормативный температурный режим во всех домах.

В субботу без теплоснабжения остались 12 пятиэтажных домов по улицам Девятаева, Зайцева, Меховщиков и Портовая в Казани, в которых проживают 1589 человек, в том числе 320 детей, а также здание детского сада.

"По состоянию на 21:00 проложен временный теплопровод диаметром 150 мм от расположенной рядом котельной по адресу: ул. Зайцева, д. 10, протяженностью 700 метров. В настоящее время проводится его утепление и заполнение системы теплоносителем", - говорится в сообщении МЧС.

Обрушение стены котельной в Казани, по предварительным данным, произошло из-за движения фундамента.

Как сообщил гендиректор "Казэнерго" Рустам Абдулхаков, из-за большой разницы в ночных и дневных температурах (до 10 градусов) и нестабильных грунтов могла произойти подвижка фундамента и вследствие этого обрушение крыши и перекрытия.

В компании проведут служебное расследование.