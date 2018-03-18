Неизвестные в Харькове и Львове разрисовали краской автомобили российских дипломатов

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Злоумышленники во Львове и Харькове разрисовали автомобили с российскими дипломатическими номерами красно-черными флагами Организации украинских националистов (ОУН, в РФ запрещена) и надписями "Крым наш".

"Неизвестные лица нарисовали краской красно-черные флаги на автомобилях российских дипломатов. Пока неизвестно, кто и зачем это сделал", - приводит портал оперативных новостей "Варта 1" слова представителя главного управления Национальной полиции Украины Игоря Зинкевича.

В тоже время агентство "МедиаПорт" проинформировало, что на припаркованном недалеко от генерального консульства Российской Федерации в Харькове автомобиле радикалы желтым цветом написали "Крым наш".

Организации украинских националистов 8 марта заявили, что сорвут голосование в день выборов президента РФ на участках, организованных в дипломатических представительствах России на Украине. Позднее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что режим охраны российских дипломатических учреждений на территории Украины "не будет предусматривать 18 марта доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах". Подъезды к зданию посольства РФ в Киеве с ночи блокируются сотнями представителей силовых ведомств и националистами. При этом силовики пропускают в здание только дипломатов.

Аналогичные ограничения для граждан РФ в день президентских выборов введены у зданий генконсульств в Одессе, Харькове и Львове.