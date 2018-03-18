В Великобритании автомобиль въехал в здание клуба

ТАСС, 18 марта. По меньшей мере 13 человек пострадали в графстве Кент, где в субботу вечером автомобиль въехал в здание ночного клуба. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила полиция графства.

Инцидент произошел в городе Грейвзенд на северо-западе Кента около 23:30 по местному времени (02:30 мск). В полиции заявили, что инцидент не рассматривается как теракт.

"Кто-то мог покинуть место происшествия самостоятельно, мы все еще устанавливаем точное число пострадавших", - указали правоохранители.