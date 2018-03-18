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Дельтапланеристка погибла в районе Финского залива

Происшествия
18 марта, 15:57 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18, марта. /ТАСС

В комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга сообщили, что погибла Эвелина Яковенко, которая работала в центре подготовки городских спортивных команд

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Петербургские следователи работают на месте гибели дельтапланеристки в районе Финского залива, сообщила в воскресенье пресс-служба ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

"В Санкт-Петербурге следователи выясняют обстоятельства гибели женщины, разбившейся на дельтаплане в акватории Финского залива. На месте происшествия работает следственная группа", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, погибла Эвелина Яковенко, которая работала в центре подготовки городских спортивных команд.

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